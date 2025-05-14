Оккупанты атаковали Харьковщину 14 мая — какие последствия российского удара

Поврежденная машина. Фото: t.me/zadorenko_v

Российские оккупанты в среду, 14 мая, нанесли удар по бригаде скорой медицинской помощи в Харьковской области. Враг использовал FPV-дрон.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram.

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Задоренко рассказал, что оккупанты нанесли удар по бригаде скорой, которая прибыла на место российской атаки для оказания помощи раненым.

"К счастью, работники "экстренки" ранений не получили, однако был поврежден служебный автомобиль, на котором медицинская бригада смогла доставить пострадавших жителей Казачьей Лопани в больницу", — отметил он.

Пост Задоренко. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 14 мая атаковали Сумы. Захватчики убили трех человек.

А ночью, 14 мая, враг атаковал Харьковскую область ударными дронами. В прокуратуре сообщили о трех раненых.