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На Харківщині рятувальники усунули наслідки обстрілу під загрозою повторної атаки

9 серпня 2023 15:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині рятувальники усунули наслідки обстрілу під загрозою повторної атаки
Автомобіль рятувальників на місці обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.

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Усування наслідків обстрілу 

В результаті обстрілу з боку окупантів, що стався сьогодні о 12:20, виникла пожежа у приватному житловому будинку. Дії рятувальників дозволили швидко загасити полум'я та запобігти подальшому поширенню вогню.

На місце події негайно виїхали рятувальники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які складали 2 оперативні відділення. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів, і відразу після прибуття на місце рятувальників було розпочато ліквідацію пожежі.

"Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10", — розповідають рятувальники.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

  • Наслідки обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram
  • Наслідки обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram
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Нагадаємо, що росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

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