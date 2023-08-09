На Харківщині рятувальники усунули наслідки обстрілу під загрозою повторної атаки

Автомобіль рятувальників на місці обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

Село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.

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Усування наслідків обстрілу

В результаті обстрілу з боку окупантів, що стався сьогодні о 12:20, виникла пожежа у приватному житловому будинку. Дії рятувальників дозволили швидко загасити полум'я та запобігти подальшому поширенню вогню.

На місце події негайно виїхали рятувальники з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які складали 2 оперативні відділення. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів, і відразу після прибуття на місце рятувальників було розпочато ліквідацію пожежі.

"Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10", — розповідають рятувальники.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Наслідки обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

Наслідки обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram 1 / 2

Нагадаємо, що росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

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