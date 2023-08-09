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В Харьковской области спасатели устранили последствия обстрела под угрозой повторной атаки

9 августа 2023 15:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области спасатели устранили последствия обстрела под угрозой повторной атаки
Автомобиль спасателей на месте обстрела. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Устранение последствий обстрела

В результате обстрела со стороны оккупантов, произошедшего сегодня в 12:20, возник пожар в частном жилом доме. Действия спасателей позволили быстро потушить пламя и предотвратить дальнейшее распространение огня.

На место происшествия немедленно выехали спасатели из 44-й Государственной пожарно-спасательной части, которые составляли 2 оперативных отделения. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров, и сразу по прибытии на место спасателей была начата ликвидация пожара.

"Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10", — рассказывают спасатели.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

  • Последствия обстрелов. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram
  • Последствия обстрелов. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram
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Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

Также мы писали о том, что РФ атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию.

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