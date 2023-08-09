В Харьковской области спасатели устранили последствия обстрела под угрозой повторной атаки

Автомобиль спасателей на месте обстрела. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

Село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Устранение последствий обстрела

В результате обстрела со стороны оккупантов, произошедшего сегодня в 12:20, возник пожар в частном жилом доме. Действия спасателей позволили быстро потушить пламя и предотвратить дальнейшее распространение огня.

На место происшествия немедленно выехали спасатели из 44-й Государственной пожарно-спасательной части, которые составляли 2 оперативных отделения. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров, и сразу по прибытии на место спасателей была начата ликвидация пожара.

"Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10", — рассказывают спасатели.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Последствия обстрелов. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

Последствия обстрелов. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram 1/2 _ 2

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

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