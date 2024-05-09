На Харківщині росіяни обстріляли лікарню, — Синєгубов

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Росіяни продовжують атакувати Харківську область різними видами озброєння. Зокрема, за останню добу в регіоні під обстрілами знаходилось 15 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у четвер, 9 травня.

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О 14:45 8 травня росіяни обстріляли з УМПБ Д-30 село Біла Криниця Чугуївського району. В результаті пошкоджено чотири приватні будинки, лікарню та автомобіль.

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше російські загарбники вдарили по території освітньої установи у Харкові. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей.

Також напередодні росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Від вибухів поранення отримали мирні мешканці міста, серед яких 6-річна дівчинка.