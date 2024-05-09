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Удар по шкільному стадіону в Харкові — в ОВА розповіли про стан постраждалих дітей

9 травня 2024 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Удар по шкільному стадіону в Харкові — в ОВА розповіли про стан постраждалих дітей
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники вдарили по території освітньої установи у Харкові у середу, 8 травня. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких — четверо дітей. 

У Харківській обласній військовій адміністрації розповіли про стан постраждалих дітей у четвер, 9 травня. 

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Відтак, за словами очільника ОВА Олега Синєгубова:

  • 15-річний пацієнт — перебуває у реанімації, його стан оцінюють як стабільно важкий, потерпілому виконали хірургічну обробку ран;
  • 14-річний хлопець — його стан стабільно важкий, потерпілого перевали з операційної в реанімацію;
  • 14-річний пацієнт — перебуває у реанімації, медики провели йому операцію та намагаються зберегти кінцівку;
  • 8-річна пацієнтка — отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості, її виписали на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 8 травня в обід у Харкові пролунали потужні вибухи. Повідомили, що російські загарбники поцілили у житловий район міста, постраждали діти. 

Згодом в ОВА уточнили, що ворог влучив на територію одного з навчальних закладів. Станом на той час були відомі дані про двох постраждалих дітей. 

війна
Харків
діти
росіяни
Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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