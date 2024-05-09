Удар по шкільному стадіону в Харкові — в ОВА розповіли про стан постраждалих дітей
Російські загарбники вдарили по території освітньої установи у Харкові у середу, 8 травня. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких — четверо дітей.
У Харківській обласній військовій адміністрації розповіли про стан постраждалих дітей у четвер, 9 травня.
Наслідки обстрілу Харкова 8 травня
Відтак, за словами очільника ОВА Олега Синєгубова:
- 15-річний пацієнт — перебуває у реанімації, його стан оцінюють як стабільно важкий, потерпілому виконали хірургічну обробку ран;
- 14-річний хлопець — його стан стабільно важкий, потерпілого перевали з операційної в реанімацію;
- 14-річний пацієнт — перебуває у реанімації, медики провели йому операцію та намагаються зберегти кінцівку;
- 8-річна пацієнтка — отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості, її виписали на амбулаторне лікування.
Нагадаємо, 8 травня в обід у Харкові пролунали потужні вибухи. Повідомили, що російські загарбники поцілили у житловий район міста, постраждали діти.
Згодом в ОВА уточнили, що ворог влучив на територію одного з навчальних закладів. Станом на той час були відомі дані про двох постраждалих дітей.
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