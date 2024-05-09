Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов arrow

В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов

9 мая 2024 11:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россияне продолжают атаковать Харьковскую область разными видами вооружения. В частности, за последние сутки в регионе под обстрелами находилось 15 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

В 14:45 8 мая россияне обстреляли из УМПБ Д-30 село Белый Колодец Чугуевского района. В результате повреждены четыре частных дома, больница и автомобиль.

В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов - фото 1
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram
В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов - фото 2
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Под артиллерийскими и минометными ударами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов - фото 3
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним ранее российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

Также накануне россияне обстреляли Никополь на Днепропетровщине. От взрывов ранения получили мирные жители города, в том числе 6-летняя девочка.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
Новости Харькова
ракета
Олег Синегубов
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ