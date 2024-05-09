В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов
Россияне продолжают атаковать Харьковскую область разными видами вооружения. В частности, за последние сутки в регионе под обстрелами находилось 15 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 9 мая.
Обстрелы Харьковской области
В 14:45 8 мая россияне обстреляли из УМПБ Д-30 село Белый Колодец Чугуевского района. В результате повреждены четыре частных дома, больница и автомобиль.
Под артиллерийскими и минометными ударами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.
Напомним ранее российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.
Также накануне россияне обстреляли Никополь на Днепропетровщине. От взрывов ранения получили мирные жители города, в том числе 6-летняя девочка.
Читайте Новини.LIVE!