В Харьковской области россияне обстреляли больницу, — Синегубов

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Россияне продолжают атаковать Харьковскую область разными видами вооружения. В частности, за последние сутки в регионе под обстрелами находилось 15 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 9 мая.

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Обстрелы Харьковской области

В 14:45 8 мая россияне обстреляли из УМПБ Д-30 село Белый Колодец Чугуевского района. В результате повреждены четыре частных дома, больница и автомобиль.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Под артиллерийскими и минометными ударами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним ранее российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

Также накануне россияне обстреляли Никополь на Днепропетровщине. От взрывов ранения получили мирные жители города, в том числе 6-летняя девочка.