На Харьковщине рассматривают проведение принудительной эвакуации из-за частых обстрелов, — ОВА

Эвакуация гражданских. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Местные власти в Харьковской области в последние дни начали рассматривать эвакуацию из населенных пунктов на севере региона. Причиной этого стали частые вражеские обстрелы.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Принудительную эвакуацию местные власти начали рассматривать из-за частых вражеских обстрелов, которые продолжаются в последние дни.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, Золочевское направление", — сказал Синегубов.

Россия применяет новую тактику повторных ударов по одной локации, поэтому жителей призывают не пренебрегать собственной безопасностью во время воздушных тревог.

По словам главы ОВА, решение об эвакуации людей будет приниматься даже в отношении сел и городов, которые находятся дальше "от фактической границы".

Напомним, в Запорожье в течение марта удалось эвакуировать в безопасные места 30 человек. Местные не соглашаются на эвакуацию, однако власти призывают уезжать.

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