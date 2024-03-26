На Харківщині не вщухають вибухи — в ОДА відзвітували про евакуацію
Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харківщини
"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу.
Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував:
- Село Московка Куп'янського району — там зафіксоване влучання по території. На щастя, минулося без постраждалих.
- Місто Вовчанськ — перший раз через артилерійський обстріл загорілися два приватні будинки, від уламків загинув 65-річний чоловік. Друга атака пошкодила один приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
- Село Вовчанські Хутори Чугуївського району — внаслідок обстрілів загорівся гараж. Постраждалих та загиблих немає.
- Місто Дергачі — через атаку КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, одну господарчу споруду, а також дві автівки. Постраждали чотири жінки.
Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.
Евакуація на Харківщині
Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Так, станом на сьогодні, з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.
Також стало відомо, що на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років.
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