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На Харківщині не вщухають вибухи — в ОДА відзвітували про евакуацію

26 березня 2024 09:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині не вщухають вибухи — в ОДА відзвітували про евакуацію
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок. 

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу. 

Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував:

  • Село Московка Куп'янського району — там зафіксоване влучання по території. На щастя, минулося без постраждалих. 
  • Місто Вовчанськ — перший раз через артилерійський обстріл загорілися два приватні будинки, від уламків загинув 65-річний чоловік. Друга атака пошкодила один приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 
  • Село Вовчанські Хутори Чугуївського району — внаслідок обстрілів загорівся гараж. Постраждалих та загиблих немає.
  • Місто Дергачі — через атаку КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, одну господарчу споруду, а також дві автівки. Постраждали чотири жінки.
Обстріли Харкова та області
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.

Евакуація на Харківщині

Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Так, станом на сьогодні, з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі. 

Також стало відомо, що на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років. 

війна
Харків
українці
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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