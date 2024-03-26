На Харківщині не вщухають вибухи — в ОДА відзвітували про евакуацію

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та регіон. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів у області, а вночі атакував місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів відомо про одного загиблого чоловіка та чотирьох поранених жінок.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки", — сказав Синєгубов про обстріли за минулу добу.

Зокрема, як додають в ОДА, ворог атакував:

Село Московка Куп'янського району — там зафіксоване влучання по території. На щастя, минулося без постраждалих.

Місто Вовчанськ — перший раз через артилерійський обстріл загорілися два приватні будинки, від уламків загинув 65-річний чоловік. Друга атака пошкодила один приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Село Вовчанські Хутори Чугуївського району — внаслідок обстрілів загорівся гараж. Постраждалих та загиблих немає.

Місто Дергачі — через атаку КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, одну господарчу споруду, а також дві автівки. Постраждали чотири жінки.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка.

Евакуація на Харківщині

Через обстріли у прифронтових населених пунктах проводять евакуацію. Так, станом на сьогодні, з двох громад вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.

Також стало відомо, що на відбудову Харківської теплоелектроцентралі, в яку влучили російські загарбники 22 березня, потрібно кілька років.