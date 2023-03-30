На Харківщині розслідується понад 13300 воєнних злочинів

За результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям

30 березня під головуванням заступника керівника Харківської обласної прокуратури відбулось засідання міжвідомчої робочої групи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Розслідування воєнних злочинів

Надзвичайно актуальним питанням у діяльності правоохоронних органів на сьогодні залишається забезпечення ефективного розслідування воєнних злочинів в умовах збройної агресії рф.

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронними органами Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) у понад 13 300 кримінальних провадженнях щодо майже 13 800 злочинів.

За результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям, з них: 27 військових рф, два найманці приватної військової компанії та два учасники незаконного збройного формування так званої "ДНР". До суду направлено чотири обвинувальних акти стосовно восьми осіб, вже винесено вироки стосовно семи окупантів.

"Учасники наради обговорили питання щодо необхідності активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами обстрілів та бомбардувань, вчинених російськими військовослужбовцями. Насамперед, це притягнення військовослужбовців країни-агресора до кримінальної відповідальності, у тому числі відповідно до вимог міжнародного законодавства",— пишуть правоохоронці.

Крім цього, присутні визначили шляхи щодо створення єдиної бази даних військовослужбовців ЗС рф та незаконних збройних формувань "ДНР", "ЛНР", які беруть участь у збройній агресії проти України, а також оперативного обміну вказаною інформацією.

Нагадаємо, що протягом 28 березня противник завдав понад 20 ударів з різної зброї. Під обстріл потрапили мирні мешканці Харківщини. Противник завдав 11 авіаційних та два ракетні ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також, ми писали про те, що суд звільнив від покарання російського льотчика, який бомбив Харків. Згідно з ухвалою, клопотання про звільнення від відбуття покарання російського військового льотчика подала група прокурорів Офісу генпрокурора. Суд постановив передати пілота рф під нагляд представникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".