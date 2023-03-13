Суд звільнив від покарання російського льотчика, який бомбив Харків

Військового обміняють як полоненого на українських захисників, які перебувають у російській неволі

Дзержинський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про звільнення від відбуття покарання російського льотчика Максима Криштопа, який бомбардував Харків та Харківщину на початку російського повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в ухвалі Дзержинського райсуду Харкова, яке опублікували у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Звільнення задля обміну

Згідно ухвали, клопотання про звільнення від відбуття покарання російського військового льотчика подала група прокурорів Офісу генпрокурора. Суд постановив передати пілота рф під нагляд представникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".

Скоєння злочину

Нагадаємо, що 6 березня 2022 року російський Су-34 обстріляв радіотелевізійну передавальну станцію Харків (РТПС Харків) на вулиці Дерев'янка.

"Злетів разом із штурманом Особа_4 на літаку Су-34 бортовий номер 06, спільно з іншим літаком, до екіпажу якого входили Особа_3 та Особа_5 з військового аеродрому "Балтімор" у м. Воронежі рф у напрямку України, близько 18 години перетнув державний кордон, і перебуваючи у повітряному просторі України о 18 годині 09 хвилин здійснив бомбардування РТПС Харків 8 авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тони 400 кілограм", — встановили правоохронці.

Затримання і суд

Літак росіянина збили відразу після бомбардування. Сам окупант вижив, його було затримано вже 7 березня.

Український суд визнав російського льотчика винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ударів по телевежі в Харкові росіяни завдавали двічі: 6 березня і 8 червня. Обидва рази на певний час зникав сигнал, але згодом його поновлювали.