На Харківщині розслідується понад 13300 воєнних злочинів

По результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим

30 марта под председательством заместителя руководителя Харьковской областной прокуратуры состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Расследование военных преступлений

Чрезвычайно актуальным вопросом в деятельности правоохранительных органов сегодня остается обеспечение эффективного расследования военных преступлений в условиях вооруженной агрессии рф.

С начала полномасштабного вторжения правоохранительными органами Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) в более чем 13 300 уголовных производствах в отношении почти 13 800 преступлений.

По результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим, из них: 27 военных рф, два наемника частной военной компании и два участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". В суд направлено четыре обвинительных акта в отношении восьми человек, уже вынесены приговоры в отношении семи оккупантов.

"Участники совещания обсудили вопрос о необходимости активизации досудебного расследования в уголовных производствах по фактам обстрелов и бомбардировок, совершенных российскими военнослужащими. В первую очередь, это привлечение военнослужащих страны-агрессора к уголовной ответственности, в том числе в соответствии с требованиями международного законодательства", — пишут правоохранители.

Кроме этого, присутствующие определили пути создания единой базы данных военнослужащих ВС рф и незаконных вооруженных формирований "ДНР", "ЛНР", участвующих в вооруженной агрессии против Украины, а также оперативного обмена указанной информацией.

Напомним, что в течение 28 марта противник нанес более 20 ударов из разного оружия. Под обстрелы попали мирные жители Харьковщины. Противник нанес 11 авиационных и два ракетных удара, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также, мы писали, о том, что суд освободил от наказания российского летчика, бомбившего Харьков. Согласно постановлению, ходатайство об освобождении от отбывания наказания российского военного летчика подала группа прокуроров Офиса генпрокурора. Суд постановил передать пилота рф под надзор представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".