На Харківщині сапери виявили рештки родини, яка загинула під час окупації

Сапер розміновує поле. Ілюстративне фото: 1.zt.ua

У районі Чугуєва Харківської області сапери знайшли рештки трьох осіб. Наразі поліція проводить ідентифікацію.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у середу, 27 березня.

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Згідно з повідомленнями, що надійшли 25 та 26 березня до місцевого відділу поліції, рештки були виявлені між селами Гракове та Мосьпанове під час робіт по очищенню території від російських вибухонебезпечних предметів.

Рештки тіла знайдені на Харківщині. Фото: поліція Харківської області

Рештки тіла знайдені на Харківщині. Фото: поліція Харківської області

Під час огляду місця події слідчими Чугуївського районного управління поліції було вилучено докази та рештки тіл. За попередніми даними, трагедія сталася у 2022 році, коли сім’я на автомобілі наїхала на вибуховий пристрій під час окупації території. Внаслідок вибуху всі троє отримали смертельні поранення.

Наразі проводиться судово-медична експертиза для встановлення осіб загиблих та обставин їхньої смерті. Також було взято зразки ДНК у родичів для порівняння.

Розслідування ведеться в контексті кримінальної справи за фактом порушення законів війни, що передбачає покарання від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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