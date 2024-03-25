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На Харківщині тракторист наїхав на міну — у ДСНС розповіли про наслідки

25 березня 2024 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині тракторист наїхав на міну — у ДСНС розповіли про наслідки
Місце інциденту. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Ізюмському районі на Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху техніка повністю зруйнована, а водій отримав поранення. 

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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На Харківщині трактор наїхав на міну

У ДСНС розповіли, що інцидент стався 25 березня поблизу села Пришиб Балаклійської громади. 

"Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці події також працювали сапери. 

"Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — попереджають рятувальники. 

Трактор наїхав на міну на Харківщині
Наслідки вибуху. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік підірвався на міні на власному городі. Крім того, стало відомо, скільки територій Харківщини розмінують у 2024 році.

війна
Харків
вибух
міни
війна в Україні

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