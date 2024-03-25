На Харківщині тракторист наїхав на міну — у ДСНС розповіли про наслідки

Місце інциденту. Фото: ДСНС

В Ізюмському районі на Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху техніка повністю зруйнована, а водій отримав поранення.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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У ДСНС розповіли, що інцидент стався 25 березня поблизу села Пришиб Балаклійської громади.

"Тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події також працювали сапери.

"Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — попереджають рятувальники.

Наслідки вибуху. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік підірвався на міні на власному городі. Крім того, стало відомо, скільки територій Харківщини розмінують у 2024 році.