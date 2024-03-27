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На Харьковщине саперы обнаружили останки семьи, которая погибла во время оккупации

27 марта 2024 19:42
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Бригадир София
редактор
На Харьковщине саперы обнаружили останки семьи, которая погибла во время оккупации
Сапер разминирует поле. Иллюстративное фото: 1.zt.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В районе Чугуева Харьковской области саперы обнаружили останки трех человек. Полиция проводит идентификацию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в среду, 27 марта.

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Как именно погибла семья

Согласно сообщениям, поступившим 25 и 26 марта в местный отдел полиции, останки были обнаружены между селами Граково и Мосьпаново во время работ по очистке территории от российских взрывоопасных предметов.

Остатки тела найдены в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
Остатки тела найденые в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
Остатки тела найдены в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
Остатки тела найденые в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области

В ходе осмотра места происшествия следователями Чугуевского районного управления полиции были изъяты доказательства и остатки тел. По предварительным данным, трагедия произошла в 2022 году, когда семья на автомобиле наехала на взрывное устройство во время оккупации территории. В результате взрыва все трое получили смертельные ранения.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления лиц погибших и обстоятельств их смерти. Также были взяты образцы ДНК у родственников для сравнения.

Расследование ведется в контексте уголовного дела по факту нарушения законов войны, предусматривающего наказание от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Николаевской области мужчина подошел близко к воде и взорвался на мине.

Ранее мы писали, что в Херсонской области мужчина взорвался на российской мине.

полиция
Харьковская область
оккупация
мина

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