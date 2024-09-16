У Харківській області СБУ заборгувала компанії кошти за зберігання сільгосппродукції — яке рішення ухвалив суд

Суддя. Фото ілюстративне: zt.arbitr.gov.ua

У Харківській області компанія відсудила в СБУ понад чотири мільйони гривень. Таку суму представники безпекової служби заборгували підприємству за зберігання сільгосппродукції.

Про це йдеться в рішенні, яке Господарський суд Харківської області ухвалив у середу, 28 серпня.

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Деталі справи —

Згідно із судовими матеріалами, у квітні 2023 року слідчий відділ управління СБУ в Харківській області попросив балаклійську компанію "Добробуд-Сервіс" зберегти пшеницю й кукурудзу, які були речовими доказами у кримінальному провадженні від 15 жовтня 2022 року. Після цього з Куп'янська до Балаклії перевезли 1,42 мільйона кілограмів пшениці, залікова вага якої становила 1,39 мільйона кілограмів, а також 105 тисяч кілограмів кукурудзи заліковою вагою у 87 тисяч кілограмів.

У червні СБУ повідомила ТОВ про те, що на сільгосппродукцію наклали арешт, тому її потрібно передати Національному агентству України з питання виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Адвокат компанії "Добробуд-Сервіс" у суді зазначив, що жодних звернень щодо арештованого майна підприємству від АРМА не надходило.

Станом на 31 березня поточного року ромір витрат зі зберігання сільгосппродукції, зокрема витрати на транспортування, розвантажувально-навантажувальні роботи, знезараження й очистку, сягнув 4,17 мільйона гривень. Протягом терміну перебування продукції на складі компанії "Добробуд-Сервіс" неодноразово звертався до облуправління СБУ із вимогою щодо відшкодування вартості послуг за зберігання сільськогосподарських культур, однак усі ці звернення залишалися без розгляду.

У СБУ заявили, що вимоги про стягнення коштів за транспортування продукції з Куп'янська до Балаклії є безпідставними. В АРМА зазначили, що готують актив до передачі й шукають людину для управління майном або його реалізації. Раніше ж договірних відносин між ТОВ "Добробуд-Сервіс" та АРМА не було.

Рішення суду

Суд дійшов до висновку, що витрати на зберігання речових доказів у кримінальному провадженні в будь-якому разі мають фінансуватися державою. На користь "Добробуд-Сервіс" із державного бюджету 4,17 мільйона гривень, а також 50 тисяч гривень судового збору.

Наразі це рішення ще не набуло законної чинності. Його впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.