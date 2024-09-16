На цей момент кількість постраждалих від вибуху авіабомби у Харкові зросла до 43 людей

Пожежники гасять полум'я в багатоповерхівці у Харкові після обстрілу з боку РФ. Фото: Нацполіція

За даними ДСНС та Нацполіції у Харківській області, кількість постраждалих від потрапляння авіабомби, що скинули російські окупанти на Харків, зросла. Зараз вже 43 людини вважаються постраждалими та їм надають всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

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Наразі поруч із місцем вибуху розгорнуто роботу штабу Нацполіції. Тут громадяни, які розшукують рідних, можуть здати зразки ДНК для ідентифікації тіл, які можуть бути знайдені на місці трагедії. До слідчих надійшло 75 заяв від громадян про пошкодження майна та автомобілів, а також про безвісти зниклу жінку. Всі, хто втратив зв’язок з рідними, можуть звернутися до поліції.

Задля запобігання мародерству поліція здійснюватиме чергування біля пошкоджених будинків. На місці працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики.

Нагадаємо, вчора російські окупанти спрямували з Бєлгорода на Харків авіабомбу ФАБ-250 з УМПБ (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас). В результаті загинула одна жінка, а серед 43 постраждалих є діти та підлітки.