В Харьковской области СБУ задолжала компании средства за хранение сельхозпродукции — какое решение принял суд

Судья. Фото иллюстративное: zt.arbitr.gov.ua

В Харьковской области компания отсудила у СБУ более четырех миллионов гривен. Такую сумму представители службы безопасности задолжали предприятию за хранение сельхозпродукции.

Об этом говорится в решении, которое Хозяйственный суд Харьковской области принял в среду, 28 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в апреле 2023 года следственный отдел управления СБУ в Харьковской области попросил балаклейскую компанию "Добрострой-Сервис" сохранить пшеницу и кукурузу, которые являлись вещественными доказательствами в уголовном производстве от 15 октября 2022 года. После этого из Купянска в Балаклею перевезли 1,42 миллиона килограммов пшеницы, зачетный вес которой составил 1,39 миллиона килограммов, а также 105 тысяч килограммов кукурузы зачетным весом в 87 тысяч килограммов.

В июне СБУ сообщила ООО о том, что на сельхозпродукцию наложили арест, поэтому ее следует передать Национальному агентству Украины по вопросу выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Адвокат компании "Добробуд-Сервис" в суде отметил, что никаких обращений по поводу арестованного имущества предприятию от АРМА не поступало.

По состоянию на 31 марта текущего года размер расходов по хранению сельхозпродукции, в том числе расходы на транспортировку, разгрузочно-погрузочные работы, обеззараживание и очистку, составил 4,17 миллиона гривен. В течение срока пребывания продукции на складе компании "Добробуд-Сервис" неоднократно обращался в облуправление СБУ с требованием о возмещении стоимости услуг хранения сельскохозяйственных культур, однако все эти обращения оставались без рассмотрения.

В СБУ заявили, что требования о взыскании средств за транспортировку продукции из Купянска в Балаклею безосновательны. В АРМА отметили, что готовят актив к передаче и ищут человека для управления имуществом или его реализации. Раньше договорных отношений между ООО "Добрострой-Сервис" и АРМА не было.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что расходы на хранение вещественных доказательств в уголовном производстве в любом случае должны финансироваться государством. В пользу "Добробуд-Сервис" из государственного бюджета взыщут 4,17 миллиона гривен, а также 50 тысяч гривен судебного сбора.

На данный момент это решение еще не вступило в законную силу. Его в течение 30 дней со дня провозглашения можно оспорить путем подачи апелляции.