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На Харківщині шахрай отримав понад мільйон гривень за продаж неіснуючого товару

4 лютого 2024 09:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині шахрай отримав понад мільйон гривень за продаж неіснуючого товару
Поліція затримала шахрая. Фото: поліція Харківщини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині поліція викрила місцевого мешканця у скоєнні шахрайств. Він зумів отримати понад 1 мільйон гривень за продаж в інтернеті неіснуючого товару.

Про це повідомила поліція Харківської області вчора, 3 лютого.

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Поліція затримала шахрая. Фото: скриншот

Шахрай "заробив" понад мільйон гривень

Зловмисником виявився 18-річний мешканець села Лиман Зміївської громади Харківської області.

Він створив шахрайські сайти, на яких розміщував інформацію про продаж товару, якого насправді не існувало.

Потенційним покупцям зловмисник пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передоплати або повної плати за товар.

Після надходження коштів на банківську картку оголошення видалялось, товар замовнику не відсилався, а акаунти блокувались.

Правоохоронці поклали край злочинній діяльності чоловіка 30 січня.

гроші
Вилучена в злочинця вітчизняна валюта. Фото: поліція Харківщини
гроші
Вилучена у злочинця іноземна валюта. Фото: поліція Харківщини
гроші
Вилучені у злочинця речові докази. Фото: поліція Харківщини

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі в суботу, 3 лютого, до гаражного кооперативу собака приніс людську ногу. Поліція зʼясовує походження цієї моторошної знахідки.

Нагадуємо, що Київська міська прокуратура в суботу, 3 лютого, встановила особу молодика, який спровокував бійку у вагоні метро. Наразі йому повідомлено про підозру. На нього чекає або штраф, або обмеження волі строком на п'ять років.

поліція
Україна
шахрайство
Харківська область
Кримінал

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