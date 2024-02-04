На Харківщині шахрай отримав понад мільйон гривень за продаж неіснуючого товару

Поліція затримала шахрая. Фото: поліція Харківщини

На Харківщині поліція викрила місцевого мешканця у скоєнні шахрайств. Він зумів отримати понад 1 мільйон гривень за продаж в інтернеті неіснуючого товару.

Про це повідомила поліція Харківської області вчора, 3 лютого.

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Зловмисником виявився 18-річний мешканець села Лиман Зміївської громади Харківської області.

Він створив шахрайські сайти, на яких розміщував інформацію про продаж товару, якого насправді не існувало.

Потенційним покупцям зловмисник пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передоплати або повної плати за товар.

Після надходження коштів на банківську картку оголошення видалялось, товар замовнику не відсилався, а акаунти блокувались.

Правоохоронці поклали край злочинній діяльності чоловіка 30 січня.

Вилучена в злочинця вітчизняна валюта. Фото: поліція Харківщини

Вилучена у злочинця іноземна валюта. Фото: поліція Харківщини

Вилучені у злочинця речові докази. Фото: поліція Харківщини

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