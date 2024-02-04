В Харьковской области мошенник получил более миллиона гривен за продажу несуществующего товара

Полиция задержала мошенника. Фото: полиция Харьковщины

В Харьковской области полиция разоблачила местного жителя в совершении мошенничеств. Он сумел получить более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в субботу, 3 февраля.

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Мошенник "заработал" более миллиона гривен

Злоумышленником оказался 18-летний житель села Лиман Змиевской громады Харьковской области.

Он создал мошеннические сайты, на которых размещал информацию о продаже товара, которого на самом деле не существовало.

Потенциальным покупателям злоумышленник предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной оплаты за товар.

После поступления средств на банковскую карту объявление удалялось, товар заказчику не отсылался, а аккаунты блокировались.

Правоохранители положили конец преступной деятельности мужчины 30 января.

Изъятая у преступника отечественная валюта. Фото: полиция Харьковщины

Изъятая у преступника иностранная валюта. Фото: полиция Харьковщины

Изъятые у преступника вещественные подтверждения. Фото: полиция Харьковщины

Ранее мы сообщали, что в Житомире в субботу, 3 февраля, в гаражный кооператив собака принесла человеческую ногу. Полиция выясняет происхождение этой жуткой находки.

Напоминаем, что Киевская городская прокуратура в субботу, 3 февраля, установила личность молодого человека, который спровоцировал драку в вагоне метро. Пока ему сообщено о подозрении. Его ждет либо штраф, либо ограничение свободы сроком на пять лет.