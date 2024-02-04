В Харьковской области мошенник получил более миллиона гривен за продажу несуществующего товара
В Харьковской области полиция разоблачила местного жителя в совершении мошенничеств. Он сумел получить более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.
Об этом сообщила полиция Харьковской области в субботу, 3 февраля.
Мошенник "заработал" более миллиона гривен
Злоумышленником оказался 18-летний житель села Лиман Змиевской громады Харьковской области.
Он создал мошеннические сайты, на которых размещал информацию о продаже товара, которого на самом деле не существовало.
Потенциальным покупателям злоумышленник предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной оплаты за товар.
После поступления средств на банковскую карту объявление удалялось, товар заказчику не отсылался, а аккаунты блокировались.
Правоохранители положили конец преступной деятельности мужчины 30 января.
Ранее мы сообщали, что в Житомире в субботу, 3 февраля, в гаражный кооператив собака принесла человеческую ногу. Полиция выясняет происхождение этой жуткой находки.
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