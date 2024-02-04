Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области мошенник получил более миллиона гривен за продажу несуществующего товара arrow

В Харьковской области мошенник получил более миллиона гривен за продажу несуществующего товара

4 февраля 2024 09:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области мошенник получил более миллиона гривен за продажу несуществующего товара
Полиция задержала мошенника. Фото: полиция Харьковщины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области полиция разоблачила местного жителя в совершении мошенничеств. Он сумел получить более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в субботу, 3 февраля.

Читайте также:
мошенник
Полиция задержала мошенника. Фото: скриншот

Мошенник "заработал" более миллиона гривен

Злоумышленником оказался 18-летний житель села Лиман Змиевской громады Харьковской области.

Он создал мошеннические сайты, на которых размещал информацию о продаже товара, которого на самом деле не существовало.

Потенциальным покупателям злоумышленник предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной оплаты за товар.

После поступления средств на банковскую карту объявление удалялось, товар заказчику не отсылался, а аккаунты блокировались.

Правоохранители положили конец преступной деятельности мужчины 30 января.

деньги
Изъятая у преступника отечественная валюта. Фото: полиция Харьковщины
деньги
Изъятая у преступника иностранная валюта. Фото: полиция Харьковщины
деньги
Изъятые у преступника вещественные подтверждения. Фото: полиция Харьковщины

Ранее мы сообщали, что в Житомире в субботу, 3 февраля, в гаражный кооператив собака принесла человеческую ногу. Полиция выясняет происхождение этой жуткой находки.

Напоминаем, что Киевская городская прокуратура в субботу, 3 февраля, установила личность молодого человека, который спровоцировал драку в вагоне метро. Пока ему сообщено о подозрении. Его ждет либо штраф, либо ограничение свободы сроком на пять лет.

полиция
Украина
мошенничество
Харьковская область
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме