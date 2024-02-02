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У Харківській області оголосили підозру експоліцейському, який працював на Росію

2 лютого 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області оголосили підозру експоліцейському, який працював на Росію
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська. Фігурант ніс службу на блокпостах ворога у російській формі та зі знаком "міністерства ЛНР".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Вовчанська фігурант добровільно співпрацював з представниками Росії. На той момент він був поліцейським відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. 

Під час захоплення міста зловмисник добровільно став "командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой службы" у псевдополіції Вовчанська. 

Фігурант носив військову форму окупантів РФ з розпізнавальним знаком "МВД ЛНР". До того ж він ніс службу на блокпосту, де особисто перевіряв документи водіїв та оглядав автомобілі задля безпеки росіян.

"Згодом він отримав нову посаду від окупантів та став уже "командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой служби отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области", — йдеться у повідомленні.

Наразі зрадник переховується від слідства на території Росії. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.   

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові викрили директорку та головного бухгалтера одного з пологових будинків, які безпідставно нарахували собі доплат і премій на понад 400 тисяч гривень. Це відбувалося у період з жовтня 2022 року по липень 2023 року.

Також ми писали, що на Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за зраду. Ця людина передавала відомості про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.

ЛНР
поліція
Харківська область
прокуратура
окупанти
окупація
підозра

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