Борсук покусав двох харків'ян — у тварини виявили сказ

На Харківщині скажений борсук покусав двох людей
У селі Лихове Нововодолазької громади у Харківській області борсук покусав двох людей. За результати експертизи, у тварини був сказ.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у четвер, 8 серпня.
Укуси скаженого борсука на Харківщині
У відомстві розповіли, 2 серпня собака загнала борсука на подвір'я мешканки села Лихове, який покусав двох харків'ян, котрі на той час там перебували.
Тварину одразу ізолювали, а наступного дня місцева жителька викликала співробітників Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини для проведення огляду.
"Вже 4 серпня жінка повідомила, що борсук захворів. При виїзді на місце співробітники Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини виявили у тварини клінічні ознаки сказу та провели евтаназію", — йдеться у повідомленні.
У службі додали, що в тварини виявили сказ, а на території Лихового з прилеглими лісовими та польовими масивами ввели карантин.
"Сказ — це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найдієвіший інструмент боротьби з нею — вакцинація. Нехтування щепленням тварин проти сказу може призвести до їх захворювання та загибелі, а також стати загрозою для вашого здоров’я та здоров’я членів вашої родини", — нагадали в Держпродспоживслужбі.
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