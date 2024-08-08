Борсук покусав двох харків'ян — у тварини виявили сказ

Укус борсука. Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області/Facebook

У селі Лихове Нововодолазької громади у Харківській області борсук покусав двох людей. За результати експертизи, у тварини був сказ.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у четвер, 8 серпня.

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У відомстві розповіли, 2 серпня собака загнала борсука на подвір'я мешканки села Лихове, який покусав двох харків'ян, котрі на той час там перебували.

Тварину одразу ізолювали, а наступного дня місцева жителька викликала співробітників Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини для проведення огляду.

"Вже 4 серпня жінка повідомила, що борсук захворів. При виїзді на місце співробітники Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини виявили у тварини клінічні ознаки сказу та провели евтаназію", — йдеться у повідомленні.

У службі додали, що в тварини виявили сказ, а на території Лихового з прилеглими лісовими та польовими масивами ввели карантин.

"Сказ — це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найдієвіший інструмент боротьби з нею — вакцинація. Нехтування щепленням тварин проти сказу може призвести до їх захворювання та загибелі, а також стати загрозою для вашого здоров’я та здоров’я членів вашої родини", — нагадали в Держпродспоживслужбі.