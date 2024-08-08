У ЦПД повідомили про фейки щодо здачі Харківської області росіянам

Українські військовослужбовці. Фото: Reuters

Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про те, що Україна готується "здати" частину своєї території. Йдеться про Харківську область.

Про це повідомили у пресслужбі Центру протидії дезінформації (ЦПД).

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Зазначається, що про підготовку до "здачі" територій нібито свідчить рішення Міністерства освіти України про звільнення 10 тисяч вчителів у східних регіонах, зокрема в Харківській області, де залишиться лише 40-50 шкіл.

У Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) пояснюють, що насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

"Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наказ МОН має на меті перейти від дистанційного формату навчання до офлайн або змішаного.

"Подібними маніпуляціями ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства", — підсумували у ЦПД.