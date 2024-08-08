Барсук покусал двух харьковчан — у животного обнаружили бешенство

Укус барсука. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области/Facebook

В селе Лиховое Нововодолажской громады в Харьковской области барсук покусал двух человек. По результатам экспертизы, у животного было бешенство.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области в четверг, 8 августа.

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В ведомстве рассказали, 2 августа собака загнала барсука во двор жительницы села Лиховое, который покусал двух находившихся там харьковчан.

Животное сразу изолировали, а на следующий день местная жительница вызвала сотрудников Нововодолажского участка ветеринарной медицины для проведения осмотра.

"Уже 4 августа женщина сообщила, что барсук заболел. При выезде на место сотрудники Нововодолажского участка ветеринарной медицины обнаружили у животного клинические признаки бешенства и провели эвтаназию", — говорится в сообщении.

В службе добавили, что у животного обнаружили бешенство, а на территории Лихового с близлежащими лесными и полевыми массивами ввели карантин.

"Бешенство — это опасная инфекционная болезнь животных и людей. Самый действенный инструмент борьбы с ней — вакцинация. Пренебрежение прививкой животных против бешенства может привести к их заболеванию и гибели, а также стать угрозой для вашего здоровья и здоровья членов вашей семьи", — напомнили в Госпродпотребслужбе.