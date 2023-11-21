На Харківщині скажений кіт покусав жінку — в районі ввели карантин

Кіт кусає руку жінки. Ілюстративне фото: PAWS DARWIN

На Харківщині скажений кіт напав на жінку та пошкодив частину тіла у районі колінного суглоба. Сталося це у селі Рояківці, що у Кегичівській громаді.

Про це повідомила директорка облцентру контролю і профілактики хвороб Любов Махота "Суспільному".

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Як це сталося

"16 листопада бродячий кіт зайшов на подвір'я і подряпав жінку у районі колінного суглоба. 17 листопада ветеринарна лабораторія підтвердила сказ. Жінка наразі проходить антирабічне лікування, вона одна постраждала", — зазначила вона.

Незабаром після нападу цей безпритульний кіт помер, сповістили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що з 20 листопада у селі введено карантин за рішенням протиепізоотичної комісії.

Також відомо, що село Гутирівка Кегичівської громади теж було оголошено загрозливою зоною щодо сказу.

"Загалом від початку року на території Кегичівської селищної ради зафіксовано три випадки сказу тварин", — йдеться у повідомленні.

Дотримання профілактики проти сказу

Крім того, у Держпродспоживслужбі надали рекомендації щодо того як дотримувати заходів профілактики та боротьби проти сказу у тварин.

А саме:

дотримуватись правил утримання собак, котів та інших тварин, кожного року робити їм вакцинацію проти сказу;

не контактувати з дикими та безпритульними тваринами, а також пояснювати це дітям, аби вони не заразилися сказом та іншими небезпечними для здоров'я людини хворобами;

бути обачними щодо незвичаної поведінки тварин або без причини їхньої агресивної поведінки;

якщо ви знайшли труп тварини, то не чіпайте його, а обов'язково повідомте про це Держпродспоживслужбу;

не можна вбивати домашню тварину, яка покусала або подряпала людину, необхідно встановити за нею 10-денне спостереження.

Як діяти, якщо тварина вже вас вкусила

Якщо ж вас вкусила або ослинила підозріла на сказ тварина:

потрібно терміново звернутися до лікаря;

якщо такої можливості немає, варто ретельно промити рану впродовж 15 хвилин мильною водою, мильними засобами, дезінфектантами для обробки ран;

після цього зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася акція з пероральної імунізації диких тварин проти сказу спеціальними приманками. Такий захід є ключовим елементом у боротьбі зі сказом серед диких хижаків, таких як шакали, лисиці, єноти та вовки.