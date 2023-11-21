В Харьковской области бешеный кот покусал женщину — в районе ввели карантин
В Харьковской области бешеный кот напал на женщину и повредил часть тела в районе коленного сустава. Произошло это в селе Рояковцы в Кегичевской общине.
Об этом сообщила директор облцентра контроля и профилактики болезней Любовь Махота "Суспільному".
Как это произошло
"16 ноября бродячий кот зашел во двор и поцарапал женщину в районе коленного сустава. 17 ноября ветеринарная лаборатория подтвердила бешенство. Женщина проходит антирабическое лечение, она одна пострадала", — отметила она.
Вскоре после нападения этот бездомный кот умер, известили в Госпродпотребслужбе.
Отмечается, что с 20 ноября в селе введен карантин по решению противоэпизоотической комиссии.
Также известно, что село Гутировка Кегичевской общины тоже было объявлено угрожающей зоной бешенства.
"В целом с начала года на территории Кегичевского поселкового совета зафиксировано три случая бешенства животных", — говорится в сообщении.
Соблюдение профилактики против бешенства
Кроме того, в Госпродпотребслужбе предоставили рекомендации по соблюдению мер профилактики и борьбы против бешенства у животных.
А именно:
- соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, каждый год делать им вакцинацию против бешенства;
- не контактировать с дикими и беспризорными животными, а также объяснять это детям, чтобы они не заразились бешенством и другими опасными для здоровья человека болезнями;
- быть осмотрительными по поводу необычного поведения животных или без причины их агрессивного поведения;
- если вы нашли труп животного, то не трогайте его, а обязательно сообщите об этом Госпродпотребслужбу;
- нельзя убивать домашнее животное, которое покусало или поцарапало человека, необходимо установить за ним 10-дневное наблюдение.
Как действовать, если животное уже вас укусило
Если же вас укусило или ослюнявило подозрительное животное:
- нужно срочно обратиться к врачу;
- если такой возможности нет, следует тщательно промыть рану в течение 15 минут мыльной водой, мыльными средствами, дезинфектантами для обработки ран;
- после обязательно этого обратитесь за медицинской помощью.
Напомним, в Одесской области началась акция по пероральной иммунизации диких животных против бешенства специальными приманками. Такое мероприятие является ключевым элементом в борьбе с бешенством среди диких хищников, таких как шакалы, лисы, еноты и волки.
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