В Харьковской области бешеный кот покусал женщину — в районе ввели карантин

Кот кусает руку женщины. Иллюстративное фото: PAWS DARWIN

В Харьковской области бешеный кот напал на женщину и повредил часть тела в районе коленного сустава. Произошло это в селе Рояковцы в Кегичевской общине.

Об этом сообщила директор облцентра контроля и профилактики болезней Любовь Махота "Суспільному".

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Как это произошло

"16 ноября бродячий кот зашел во двор и поцарапал женщину в районе коленного сустава. 17 ноября ветеринарная лаборатория подтвердила бешенство. Женщина проходит антирабическое лечение, она одна пострадала", — отметила она.

Вскоре после нападения этот бездомный кот умер, известили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что с 20 ноября в селе введен карантин по решению противоэпизоотической комиссии.

Также известно, что село Гутировка Кегичевской общины тоже было объявлено угрожающей зоной бешенства.

"В целом с начала года на территории Кегичевского поселкового совета зафиксировано три случая бешенства животных", — говорится в сообщении.

Соблюдение профилактики против бешенства

Кроме того, в Госпродпотребслужбе предоставили рекомендации по соблюдению мер профилактики и борьбы против бешенства у животных.

А именно:

соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, каждый год делать им вакцинацию против бешенства;

не контактировать с дикими и беспризорными животными, а также объяснять это детям, чтобы они не заразились бешенством и другими опасными для здоровья человека болезнями;

быть осмотрительными по поводу необычного поведения животных или без причины их агрессивного поведения;

если вы нашли труп животного, то не трогайте его, а обязательно сообщите об этом Госпродпотребслужбу;

нельзя убивать домашнее животное, которое покусало или поцарапало человека, необходимо установить за ним 10-дневное наблюдение.

Как действовать, если животное уже вас укусило

Если же вас укусило или ослюнявило подозрительное животное:

нужно срочно обратиться к врачу;

если такой возможности нет, следует тщательно промыть рану в течение 15 минут мыльной водой, мыльными средствами, дезинфектантами для обработки ран;

после обязательно этого обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, в Одесской области началась акция по пероральной иммунизации диких животных против бешенства специальными приманками. Такое мероприятие является ключевым элементом в борьбе с бешенством среди диких хищников, таких как шакалы, лисы, еноты и волки.