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На Харківщині слідом за Києвом перевірять усі укриття

2 червня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині слідом за Києвом перевірять усі укриття
Апаратна нарада у Харкові. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 червня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов провів апаратну нараду. Він дав доручення очільникам районних, сільських, селищних та міських військових адміністрацій, органам місцевого самоврядування спільно з органами Нацполіції та ДСНС перевірити роботу укриттів та їхню доступність для людей.

Про це Олег Синєгубов розповів у своєму Telegram-каналі.

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Синєгубов наголосив, що за зачинені укриття в будь-яку пору доби відповідальні особи понесуть покарання.

За його словами, органи місцевої влади зобов'язані забезпечити наявність вказівників "Укриття" та "Вхід в укриття", а також долучитися до інформування населення про їхнє місцерозташування. 

Синєгубов закликав усіх мешканців області в разі виявлення закритих чи неготових укриттів повідомляти за телефонами 101 або 102. 

Дізнатися розташування найближчого укриття в Харківській області можна за інтерактивною мапою.

"Усі факти неналежного виконання керівниками всіх рівнів своїх обов'язків будуть фіксуватися. Відповідальності не уникне ніхто. Безпека наших людей завжди залишається пріоритетом номер один", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було розглянуте питання роботи укриттів. Президент віддав розпорядження перевірити усі об’єкти на території України.

Також ми писали, що раніше у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити в укриття. Однак воно було закрите.

Додамо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі біля укриття загинули троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунення голови Деснянської РДА з посади через ситуацію з укриттям.

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