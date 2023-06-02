На Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми, — Синегубов

На Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми, — Синєгубов
Сьогодні близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль. В машині їхала сім'я з трьома дітьми.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Подробиці події
За інформацією Олега Синєгубова, жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя.
"Вкотре наголошую: мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Будьте максимально обережні. Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям", — пише очільник області.
Також Олег Синєгубов нагадує, що у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його — треба відійдійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або Нацполіцію.
Нагадаємо, що до цього на Харківщині на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.
Також ми розповідали, що харківські інженери розробили машину для знищення ворожих мін. Поки що цей механізм відтворений у єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, у подальшому він отримає сертифікацію і буде запущений у серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування територій області.