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На Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми, — Синєгубов

2 червня 2023 15:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми, — Синегубов
Табличка з написом: "Увага міни". Фото: УНІАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні близько 12:00  поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль. В машині їхала сім'я з трьома дітьми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Подробиці події 

За інформацією Олега Синєгубова, жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя.

"Вкотре наголошую: мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Будьте максимально обережні. Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям", — пише очільник області. 

Також Олег Синєгубов нагадує, що у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його — треба відійдійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або Нацполіцію.

Нагадаємо, що до цього на Харківщині на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.

Також ми розповідали, що харківські інженери розробили машину для знищення ворожих мін. Поки що цей механізм відтворений у єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, у подальшому він отримає сертифікацію і буде запущений у серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування територій області. 

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