В Харьковской области вслед за Киевом проверят все укрытия

Аппаратное совещание в Харькове. Фото: t.me/synegubov

Сегодня, 2 июня, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов провел аппаратное совещание. Он поручил руководителям районных, сельских, поселковых и городских военных администраций, органам местного самоуправления совместно с органами Нацполиции и ГСЧС проверить работу укрытий и их доступность для людей.

Об этом Олег Синегубов рассказал в своем Telegram-канале.

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Проверка укрытий в Харьковской области

Синегубов подчеркнул, что за закрытые укрытия в любое время суток ответственные лица понесут наказание.

По его словам, органы местных властей обязаны обеспечить наличие указателей "Укрытие" и "Вход в укрытие", а также приобщиться к информированию населения об их месторасположении.

Синегубов призвал всех жителей области в случае обнаружения закрытых или неготовых укрытий сообщать по телефонам 101 или 102.

Узнать расположение ближайшего укрытия в Харьковской области можно по интерактивной карте.

"Все факты ненадлежащего выполнения руководителями всех уровней своих обязанностей будут фиксироваться. Ответственности не уйдет никто. Безопасность наших людей всегда остается приоритетом номер один", — добавил Синегубов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос работы укрытий. Президент распорядился проверить все объекты на территории Украины.

Также мы писали, что ранее в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Добавим, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе возле укрытия погибли три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранение главы Деснянской РГА с должности из-за ситуации с укрытием.