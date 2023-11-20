На Харківщині спіймали чоловіка, який вісім разів обікрав місцеві магазини

Фрагмент запису з камери відеоспостереження. Фото: Національна поліція

Поліція Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово був судимий.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Що передувало

Повідомлялося, що на початку жовтня до Чугуївського райуправління поліції стали надходити звернення від громадян про випадки крадіжок з магазинів. Слідство встановило, що до злочинів причетний 46-річний місцевий мешканець, який вже мав судимості за майнові злочини.

Дії зловмисника. Джерело: Національна поліція

Повідомляється, що він навідувався в магазини Чугуєва та Чугуївського району, де крав товар. За декілька "візитів" він викрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночий клатч та ряд інших товарів. За місяць чоловік здійснив 8 крадіжок.

Вилучені вкрадені товари. Джерело: Національна поліція

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.

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