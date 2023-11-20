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На Харківщині спіймали чоловіка, який вісім разів обікрав місцеві магазини

20 листопада 2023 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині спіймали чоловіка, який вісім разів обікрав місцеві магазини
Фрагмент запису з камери відеоспостереження. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Поліція Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово був судимий.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Що передувало 

Повідомлялося, що на початку жовтня до Чугуївського райуправління поліції стали надходити звернення від громадян про випадки крадіжок з магазинів. Слідство встановило, що до злочинів причетний 46-річний місцевий мешканець, який вже мав судимості за майнові злочини.

На Харківщині повідомили про підозру крадію, який вісім разів обікрав місцеві магазини
Дії зловмисника. Джерело: Національна поліція

Повідомляється, що він навідувався в магазини Чугуєва та Чугуївського району, де крав товар. За декілька "візитів" він викрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночий клатч та ряд інших товарів. За місяць чоловік здійснив 8 крадіжок.

На Харківщині повідомили про підозру крадію, який вісім разів обікрав місцеві магазини
Вилучені вкрадені товари. Джерело: Національна поліція

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині  СБУ заарештувала двох шахраїв, які намагалися продати криміналітету "трофейну" російську зброю, захоплену під час боїв за Бахмут. Також правоохоронці розповіли подробиці вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі.

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