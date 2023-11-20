Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области поймали мужчину, который восемь раз обокрал местные магазины arrow

В Харьковской области поймали мужчину, который восемь раз обокрал местные магазины

20 ноября 2023 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области поймали мужчину, который восемь раз обокрал местные магазины
Фрагмент записи с камеры видеонаблюдения. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно судим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте также:

Что предшествовало

Сообщалось, что в начале октября в Чугуевское райуправление полиции стали поступать обращения от граждан о случаях краж из магазинов. Следствие установило, что к преступлениям причастен 46-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

В Харьковской области сообщили о подозрении вору, который восемь раз обокрал местные магазины
Действия злоумышленника. Источник: Национальная полиция

Сообщается, что он наведывался в магазины Чугуева и Чугуевского района, где воровал товар. За несколько "визитов" он украл парфюмерную воду, кошельки, средства гигиены, шампуни, дезодоранты, бальзамы, женский клатч и ряд других товаров. За месяц мужчина совершил 8 краж.

В Харьковской области сообщили о подозрении вору, который восемь раз обокрал местные магазины
Изъятые украденные товары. Источник: Национальная полиция

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Донецкой области СБУ арестовала двух мошенников, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" российское оружие, захваченное во время боев за Бахмут. Также правоохранители рассказали о подробностях убийства детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме