В Харьковской области поймали мужчину, который восемь раз обокрал местные магазины

Фрагмент записи с камеры видеонаблюдения. Фото: Национальная полиция

Полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно судим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Что предшествовало

Сообщалось, что в начале октября в Чугуевское райуправление полиции стали поступать обращения от граждан о случаях краж из магазинов. Следствие установило, что к преступлениям причастен 46-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Действия злоумышленника. Источник: Национальная полиция

Сообщается, что он наведывался в магазины Чугуева и Чугуевского района, где воровал товар. За несколько "визитов" он украл парфюмерную воду, кошельки, средства гигиены, шампуни, дезодоранты, бальзамы, женский клатч и ряд других товаров. За месяц мужчина совершил 8 краж.

Изъятые украденные товары. Источник: Национальная полиция

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Донецкой области СБУ арестовала двух мошенников, пытавшихся продать криминалитету "трофейное" российское оружие, захваченное во время боев за Бахмут. Также правоохранители рассказали о подробностях убийства детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.