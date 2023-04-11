На Харківщині спіймали ще двох інформаторів росії: які дані вони зливали ворогу
Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Яку інформацію збирали підозрювані
В СБУ зазначають, що зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади.
"Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з рф та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресор розшукував інформація про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям", — розповіли у спецслужбі.
У повідомленні наголодується, що розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.
Що відомо про затриманих
За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором.
"При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ", — розповіли в СБУ.
Листування з ворогом
Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації.
При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.
-
Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua
-
Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua
-
Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua
-
Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua
Підозра та запобіжний захід
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.
Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала ворожого інформатора на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.
Також у Дніпропетровській області правоохоронці спіймали одного із мешканців Синельниківського району на співпраці із окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.