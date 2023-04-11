На Харківщині спіймали ще двох інформаторів росії: які дані вони зливали ворогу

Затриманий стежив за військовими об'єктами на території Вовчанської громади. Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

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Яку інформацію збирали підозрювані

В СБУ зазначають, що зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади.

"Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з рф та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресор розшукував інформація про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям", — розповіли у спецслужбі.

У повідомленні наголодується, що розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

Що відомо про затриманих

За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Затримання російського інформатора на Харківщині. Фото: ssu.gov.ua

"При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ", — розповіли в СБУ.

На Харківщині затримали інформаторку рф. Фото: ssu.gov.ua

Листування з ворогом

Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації.

При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua

Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua

Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua

Листування затриманого з куратором. Фото: ssu.gov.ua 1 / 4

Підозра та запобіжний захід

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.

Результати обшуку. Фото: ssu.gov.ua

Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ворожого інформатора на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Також у Дніпропетровській області правоохоронці спіймали одного із мешканців Синельниківського району на співпраці із окупантами. Зрадник передавав росіянам інформацію про українські війська у регіоні.