Окупанти продовжують терор мешканців Харківської області: Синегубов розповів, що сталося
У неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми. В цей час він госпіталізований і перебуває в критичному стані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати його життя.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.
Крім того, сьогодні місто Куп'янськ також зазнало ворожого обстрілу. Окупанти використовували реактивні системи залпового вогню для атаки на житлові будинки та приватні території.
Обидва інциденти є черговими проявами насильства, якому зазнають мирні жителі на теренах, які потрапили під вплив конфлікту.
Нагадаємо, 8 квітня у Харківській області ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає мешканців утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.
Також ми писали, 7 квітня о 14.30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.
Додамо, протягом 5 квітня російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Зруйновано приватні житлові будинки, є поранені.