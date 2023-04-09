Окупанти продовжують терор мешканців Харківської області: Синегубов розповів, що сталося

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: РБК-Україна

У неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми. В цей час він госпіталізований і перебуває в критичному стані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати його життя.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Читайте також:

Крім того, сьогодні місто Куп'янськ також зазнало ворожого обстрілу. Окупанти використовували реактивні системи залпового вогню для атаки на житлові будинки та приватні території.

Обидва інциденти є черговими проявами насильства, якому зазнають мирні жителі на теренах, які потрапили під вплив конфлікту.

Нагадаємо, 8 квітня у Харківській області ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає мешканців утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Також ми писали, 7 квітня о 14.30 російські військові обстріляли прикордоння Харківської області, а саме село Борисівка.

Додамо, протягом 5 квітня російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Зруйновано приватні житлові будинки, є поранені.