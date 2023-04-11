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В Харьковской области поймали еще двух информаторов россии: какие данные они сливали врагу

11 апреля 2023 12:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Харьковской области поймали еще двух информаторов россии: какие данные они сливали врагу
Задержанный следил за военными объектами на территории Волчанской общины. Фото: ssu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Какую информацию собирали подозреваемые

В СБУ отмечают, что злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины.

"Прежде всего, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с рф и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информация о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям", — рассказали в спецслужбе.

В сообщении отмечается, что разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.

Что известно о задержанных

По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором.

задержание российского информатора в Харьковской области
Задержание российского информатора в Харьковской области. Фото: ssu.gov.ua

"При этом к выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года. Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ", — рассказали в СБУ.

В Харьковской области задержали информаторку РФ. Фото: ssu.gov.ua
В Харьковской области задержали информаторку рф. Фото: ssu.gov.ua

Переписка с врагом

Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджера Telegram с соблюдением мер конспирации.

При обыске по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

  • Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
  • Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
  • Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
  • Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
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Подозрение и мера пресечения

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении.

Обыски и информаторов РФ
Результаты обыска. Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее СБУ задержала вражеского информатора Николаевской области. Мужчина собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

Также в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.

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