В Харьковской области поймали еще двух информаторов россии: какие данные они сливали врагу

Задержанный следил за военными объектами на территории Волчанской общины. Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Читайте также:

Какую информацию собирали подозреваемые

В СБУ отмечают, что злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины.

"Прежде всего, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с рф и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информация о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям", — рассказали в спецслужбе.

В сообщении отмечается, что разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.

Что известно о задержанных

По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором.

Задержание российского информатора в Харьковской области. Фото: ssu.gov.ua

"При этом к выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года. Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ", — рассказали в СБУ.

В Харьковской области задержали информаторку рф. Фото: ssu.gov.ua

Переписка с врагом

Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджера Telegram с соблюдением мер конспирации.

При обыске по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.

Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua

Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua

Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua

Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua 1/4 _ 4

Подозрение и мера пресечения

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении.

Результаты обыска. Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее СБУ задержала вражеского информатора Николаевской области. Мужчина собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

Также в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.