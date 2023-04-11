В Харьковской области поймали еще двух информаторов россии: какие данные они сливали врагу
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Какую информацию собирали подозреваемые
В СБУ отмечают, что злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины.
"Прежде всего, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с рф и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информация о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям", — рассказали в спецслужбе.
В сообщении отмечается, что разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.
Что известно о задержанных
По данным следствия, одним из участников вражеской группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором.
"При этом к выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года. Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ", — рассказали в СБУ.
Переписка с врагом
Для коммуникации с российской спецслужбой фигуранты использовали мессенджера Telegram с соблюдением мер конспирации.
При обыске по местам жительства злоумышленников обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ.
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Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
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Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
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Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
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Переписка задержанного с куратором. Фото: ssu.gov.ua
Подозрение и мера пресечения
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении.
В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, ранее СБУ задержала вражеского информатора Николаевской области. Мужчина собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.
Также в Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.