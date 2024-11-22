Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами arrow

На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

22 листопада 2024 14:11
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Суд Харківської області повернув землі заказника Куплеватське державі
Птах деркач. Фото: animalia.bio
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Харківська прокуратура оскаржила незаконну передачу частини орнітологічного заказника "Куплеватське" в приватну власність. Суд задовольнив позов щодо повернення цієї землі у державну власність.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Деталі справи

На території Мечебилівського старостинського округу Харківської області розташований орнітологічний заказник місцевого значення "Куплеватське" площею 40 Га.

Він входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання та перебуває під особливою охороною. Відомо, що у цій місцевості гніздяться рідкісні птахи, наприклад, занесений до Європейського Червоного списку деркач, а також лебеді, різні види качок, гусей та чапель. 

Зазначається, що Мечебілівська сілька рада, яка є землевласником, бере під охорону об'єкт і зобов'язується зберігати його та дотримуватись екологічних вимог при використанні природних ресурсів. 

Однак, у вересні 2018 року наказом Головного управління Держгеокадастру було передано ділянку площею 2 Га, яка розташована у межах заказника, для ведення особистого селянського господарства. Законодавством передбачено, що землі природно-заповідного фонду не можуть передаватись у приватну власність.  

У зв'язку із цим прокуратура подала позов до суду.

Рішення суду

Барвінський районний суд Харківської області задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури, тож ділянку буде повернуто в державну власність.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у Києві забудовник зруйнував частину історичної пам'ятки, де жив і працював відомий український політик Микита Шаповал. Проте суд дозволив не відновлювати будівлю.

Раніше ми писали про те, що у Львові вісім років тому незаконно приватизували два приміщення на вулиці Богдана Хмельницького. Юристи Львівської мерії через суд повернули нерухомість у власність міста. 

Харків Харківська область прокуратура заповідник судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Синоптики попередили про негоду у Харкові завтра

14:30 Підвищення зарплат — що чекати українцям наступного року

14:26 Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

14:13 На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

14:11 На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:07 Ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн

14:04 В Одесі дерево впало на жінку — в якому вона стані

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

13:36 Збереження будівлі на Рейтарській у Києві — рішення суду

13:35 Польські фермери знову планують обмежити рух на кордоні — де саме

14:30 Синоптики попередили про негоду у Харкові завтра

14:30 Підвищення зарплат — що чекати українцям наступного року

14:26 Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

14:13 На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

14:11 На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:07 Ексчиновник з Жовкви відсудив у держави понад 700 тис. грн

14:04 В Одесі дерево впало на жінку — в якому вона стані

13:36 Збереження будівлі на Рейтарській у Києві — рішення суду

13:35 Польські фермери знову планують обмежити рух на кордоні — де саме

13:31 Україна — Бельгія та інші пари плей-оф Ліги Націй

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото