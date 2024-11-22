Суд Харківської області повернув землі заказника Куплеватське державі

Птах деркач. Фото: animalia.bio

Харківська прокуратура оскаржила незаконну передачу частини орнітологічного заказника "Куплеватське" в приватну власність. Суд задовольнив позов щодо повернення цієї землі у державну власність.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 22 листопада.

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Деталі справи

На території Мечебилівського старостинського округу Харківської області розташований орнітологічний заказник місцевого значення "Куплеватське" площею 40 Га.

Він входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання та перебуває під особливою охороною. Відомо, що у цій місцевості гніздяться рідкісні птахи, наприклад, занесений до Європейського Червоного списку деркач, а також лебеді, різні види качок, гусей та чапель.

Зазначається, що Мечебілівська сілька рада, яка є землевласником, бере під охорону об'єкт і зобов'язується зберігати його та дотримуватись екологічних вимог при використанні природних ресурсів.



Однак, у вересні 2018 року наказом Головного управління Держгеокадастру було передано ділянку площею 2 Га, яка розташована у межах заказника, для ведення особистого селянського господарства. Законодавством передбачено, що землі природно-заповідного фонду не можуть передаватись у приватну власність.

У зв'язку із цим прокуратура подала позов до суду.

Рішення суду

Барвінський районний суд Харківської області задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури, тож ділянку буде повернуто в державну власність.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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