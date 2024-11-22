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На Харьковщине суд вернул государству земли с редкими птицами

22 ноября 2024 14:11
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Суд Харьковской области вернул земли заказника Куплевацкое государству
Птица коростель. Фото: animalia.bio
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Харьковская прокуратура оспорила незаконную передачу части орнитологического заказника "Куплеватское" в частную собственность. Суд удовлетворил иск о возвращении этой земли в государственную собственность.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 22 ноября.

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Детали дела

На территории Мечебиловского старостинского округа Харьковской области расположен орнитологический заказник местного значения "Куплевацкое" площадью 40 Га.

Он входит в состав природно-заповедного фонда Украины, который охраняется как национальное достояние и находится под особой охраной. Известно, что в этой местности гнездятся редкие птицы, например, занесенный в Европейский Красный список коростель, а также лебеди, различные виды уток, гусей и цапель. 

Отмечается, что Мечебиловский сельский совет, который является землевладельцем, берет под охрану объект и обязуется сохранять его и соблюдать экологические требования при использовании природных ресурсов. 

Однако, в сентябре 2018 года приказом Главного управления Госгеокадастра был передан участок площадью 2 Га, расположенный в пределах заказника, для ведения личного крестьянского хозяйства. Законодательством предусмотрено, что земли природно-заповедного фонда не могут передаваться в частную собственность.  

В связи с этим прокуратура подала иск в суд.

Решение суда

Барвинский районный суд Харьковской области удовлетворил иск Изюмской окружной прокуратуры, поэтому участок будет возвращен в государственную собственность.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Киеве застройщик разрушил часть исторической памятки, где жил и работал известный украинский политик Никита Шаповал. Однако суд разрешил не восстанавливать здание.

Ранее мы писали, что во Львове восемь лет назад незаконно приватизировали два помещения на улице Богдана Хмельницкого. Юристы Львовской мэрии через суд вернули недвижимость в собственность города.

Харьков Харьковская область прокуратура заповедник судебные решения

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