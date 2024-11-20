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Переділ ринку Соллі у Харкові — суд визначив власника

20 листопада 2024 13:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд визнав законність володіння ринком Соллі у Харкові — хто залишається власником
Ринок Соллі у Харкові. Фото: facebook.com/rynoksolly
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Східний апеляційний господарський суд прийняв рішення у справі про витребування земельної ділянки, на якій розташований ринок "Соллі" в Харкові. Суд задовольнив скаргу ТОВ "Бриан" і скасував рішення Господарського суду Харківської області, який раніше постановив повернути ділянку колишньому власнику — ВК ТОВ "Солли".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді 2012 року ВК ТОВ "Соллі" продало земельну ділянку на вул. Академіка Павлова, 323-А, компанії "Безант". Згодом ділянка кілька разів змінювала власників і у 2017 році перейшла у власність ТОВ "Бриан". Нова компанія інвестувала у впорядкування території ринку, перетворивши його на сучасний торгівельний майданчик.

У 2023 році один зі співвласників ВК ТОВ "Соллі" заявив, що продаж ділянки у 2012 році відбувся без його згоди та з порушенням внутрішніх процедур компанії. На цій підставі він домігся визнання угоди недійсною через суд.

У 2024 році підприємець подав новий позов із вимогою витребувати ділянку у ТОВ "Бриан" на підставі рішення про недійсність першого продажу. Господарський суд Харківської області задовольнив позов, постановивши повернути ділянку без жодних компенсацій для добросовісного власника.

Позиція ТОВ "Бриан"

Адвокат компанії заявила, що ТОВ "Бриан" не мало стосунку до порушень, допущених під час угоди 2012 року, і придбало майно законно. Також представник компанії зазначив, що вони не були учасниками судового процесу, коли угоду визнали недійсною, та навіть не знали про засідання. 

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд ухвалив, що рішення про витребування ділянки було прийняте без належного обґрунтування. Суддя першої інстанції не довела, що майно вибуло з власності ВК ТОВ "Соллі" всупереч його волі, що є ключовою умовою застосування ст. 388 Цивільного кодексу України.

Апеляційний суд постановив, що земельна ділянка на вул. Академіка Павлова, 323-А, залишається у власності ТОВ "Бриан", яке є добросовісним набувачем.

Отже, судове рішення підтвердило законність володіння ТОВ "Бриан" земельною ділянкою, на якій розташований ринок "Соллі". Це рішення має важливе значення для захисту прав добросовісних власників та уникнення подібних спроб переділу майна в майбутньому.

Нагадаємо, ВАКС ухвалив рішення у справі ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Чоловіка звинувачували у розтраті 21,5 млн гривень під час закупівлі житла для військових у Харкові у 2018 році.

Раніше Новини.LIVE писали, що ексгравець збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні стосовно Анатолія Тимощука. Напередодні суд задовольнив апеляцію футболіста-втікача. 

суд Харків ринок підприємці судові рішення

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