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На Харківщині суд залишив у силі вирок колаборанту, який видавав ворогу ветеранів АТО

22 січня 2024 12:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині суд залишив у силі вирок колаборанту, який видавав ворогу ветеранів АТО
Засуджений колаборант у суді. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області прокурори відстояли в апеляційному суді вирок колаборанту, який передавав окупантам дані про учасників Антитерористичної операції. Йому залишили в силі вирок у вигляді шести років позбавлення волі.  

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Прокурори довели, що 55-річний мешканець села Велика Шапівка Купʼянського району добровільно співпрацював з ворогами. У червні 2022 року він обійняв посаду так званого "в. о. заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

Зрадник проводив облік суб’єктів господарювання, щодо яких можуть бути застосовані "заходи зовнішнього управління" з боку представників окупаційної адміністрації. Окрім того, він збирав та передавав російським військовим дані про учасників АТО/ООС у Купʼянському районі. За "роботу" він встиг отримати від окупантів 35 тисяч російських рублів.   

Треба відзначити, що в чоловіка були дружні стосунки з російськими військовими. Він навіть відзначав з ними день російського прикордонника.  

Чоловік частково визнав провину

Чоловік визнав свою провину частково. Він намагався переконати суд, що "хотів врятувати людей".  

Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України на строк 10 років з конфіскацією майна.  

Сторона захисту подала до суду апеляційну скаргу на вказане судове рішення і просила виправдати 55-річного чоловіка.

Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та підтримав позицію прокурорів. Вирок лишився без змін.

Раніше ми повідомляли, що служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

Нагадуємо, що прикордонники викрили колаборанта, який прямував до Києва. У його телефоні знайшли листування з окупантами та бойовиками "ДНР".

війна
суд
Харків
Україна
Колаборант

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