В Харьковской области суд оставил в силе приговор коллаборанту, который выдавал врагу ветеранов АТО

Осужденый коллаборант в суде. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области прокуроры отстояли в апелляционном суде приговор коллаборанту, передававшему оккупантам данные об участниках Антитеррористической операции. Ему оставили в силе приговор в виде шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Коллаборант остался за решеткой

Прокуроры доказали, что 55-летний житель села Большая Шаповка Купянского района добровольно сотрудничал с врагами. В июне 2022 года он занял должность так называемого "и.о. заместителя начальника Кондрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Предатель проводил учет хозяйствующих субъектов, в отношении которых могут быть применены "меры внешнего управления" со стороны представителей оккупационной администрации. Кроме того, он собирал и передавал российским военным данные об участниках АТО/ООС в Купянском районе. За "работу" он успел получить от оккупантов 35 тысяч российских рублей.

Следует отметить, что у мужчины были дружеские отношения с российскими военными. Он даже отмечал с ними день руссийского пограничника.

Мужчина частично признал вину

Мужчина признал свою вину частично. Он пытался убедить суд, что "хотел спасти людей".

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах Украины сроком 10 лет с конфискацией имущества.

Сторона защиты подала в суд апелляционную жалобу на указанное судебное решение и просила оправдать 55-летнего мужчину.

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и поддержал позицию прокуроров. Приговор остался без изменений.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.

Напоминаем, что пограничники разоблачили коллаборанта, направлявшегося в Киев. В его телефоне была найдена переписка с оккупантами и боевиками "ДНР".