На Харківщині суд затвердив повернення 566 га прикордонних земель у власність України
Після позову, поданого прокуратурою, суд ухвалив рішення про повернення у власність держави земель прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині. Загальна площа територій складає 566 га, а їхня вартість становить 3,5 млрд грн.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У власність держави повернуті землі на Харківщині
Як вказують у прокуратурі, рішення в інтересах України ухвалив Господарський суд Харківської області.
Згідно зі слідством, три земельні ділянки на Харківщині, вартістю 3,5 млрд гривень, незаконно були передані у комунальну власність в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. У прокуратурі підкреслюють, що прикордонні землі можуть використовуватися тільки для потреб держави, зокрема для будівництва інженерних захисних споруд від збройної агресії РФ.
"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни", — зауважили в прокуратурі.
Рішення ще може бути оскаржене шляхом подання апеляції, однак після його вступу в дію будуть застосовані заходи для повного фактичного виконання ухвали суду.
Нагадаємо, суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури Харківської області. У регіоні буде припинено право власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.
Додамо, Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.
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