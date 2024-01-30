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На Харківщині суд затвердив повернення 566 га прикордонних земель у власність України

30 січня 2024 15:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині суд затвердив повернення 566 га прикордонних земель у власність України
Чоловіки працюють на полі. Ілюстративне фото: poltava.to
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після позову, поданого прокуратурою, суд ухвалив рішення про повернення у власність держави земель прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині. Загальна площа територій складає 566 га, а їхня вартість становить 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У власність держави повернуті землі на Харківщині

Як вказують у прокуратурі, рішення в інтересах України ухвалив  Господарський суд Харківської області.

Згідно зі слідством, три земельні ділянки на Харківщині, вартістю 3,5 млрд гривень, незаконно були передані у комунальну власність в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. У прокуратурі підкреслюють, що прикордонні землі можуть використовуватися тільки для потреб держави, зокрема для будівництва інженерних захисних споруд від збройної агресії РФ.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави
Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни", — зауважили в прокуратурі.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави
Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура

Рішення ще може бути оскаржене шляхом подання апеляції, однак після його вступу в дію будуть застосовані заходи для повного фактичного виконання ухвали суду.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави
Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури Харківської області. У регіоні буде припинено право власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.

Додамо, Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.

суд
земля
Харків
Україна
Харківська область
прокуратура

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