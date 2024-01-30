На Харківщині суд затвердив повернення 566 га прикордонних земель у власність України

Чоловіки працюють на полі. Ілюстративне фото: poltava.to

Після позову, поданого прокуратурою, суд ухвалив рішення про повернення у власність держави земель прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині. Загальна площа територій складає 566 га, а їхня вартість становить 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У власність держави повернуті землі на Харківщині

Як вказують у прокуратурі, рішення в інтересах України ухвалив Господарський суд Харківської області.

Згідно зі слідством, три земельні ділянки на Харківщині, вартістю 3,5 млрд гривень, незаконно були передані у комунальну власність в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб. У прокуратурі підкреслюють, що прикордонні землі можуть використовуватися тільки для потреб держави, зокрема для будівництва інженерних захисних споруд від збройної агресії РФ.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни", — зауважили в прокуратурі.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура

Рішення ще може бути оскаржене шляхом подання апеляції, однак після його вступу в дію будуть застосовані заходи для повного фактичного виконання ухвали суду.

Прикордонна ділянка на Харківщині, що повернеться у власність держави. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури Харківської області. У регіоні буде припинено право власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.

Додамо, Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.