На Харьковщине суд утвердил возврат 566 га пограничных земель в собственность Украины
После иска, поданного прокуратурой, суд принял решение о возвращении в собственность государства земель пограничной полосы вдоль российско-украинской границы в Харьковской области. Общая площадь территорий составляет 566 га, а их стоимость составляет 3,5 млрд грн.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В собственность государства возвращены земли на Харьковщине
Как указывают в прокуратуре, решение в интересах Украины принял Хозяйственный суд Харьковской области.
Согласно следствию, три земельных участка в Харьковской области, стоимостью 3,5 млрд гривен, незаконно были переданы в коммунальную собственность в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд. В прокуратуре подчеркивают, что пограничные земли могут использоваться только для нужд государства, в том числе для строительства инженерных защитных сооружений от вооруженной агрессии РФ.
"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытия из государственной собственности и пребывания в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны", — отметили в прокуратуре.
Решение еще может быть обжаловано путем подачи апелляции, однако после его вступления в действие будут приняты меры по полному фактическому исполнению решения суда.
Напомним, суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем конфискации.
Добавим, Куяльницкой громаде Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.
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