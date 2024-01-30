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На Харьковщине суд утвердил возврат 566 га пограничных земель в собственность Украины

30 января 2024 15:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине суд утвердил возврат 566 га пограничных земель в собственность Украины
Мужчины работают на поле. Иллюстративное фото: poltava.to
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После иска, поданного прокуратурой, суд принял решение о возвращении в собственность государства земель пограничной полосы вдоль российско-украинской границы в Харьковской области. Общая площадь территорий составляет 566 га, а их стоимость составляет 3,5 млрд грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как указывают в прокуратуре, решение в интересах Украины принял Хозяйственный суд Харьковской области.

Согласно следствию, три земельных участка в Харьковской области, стоимостью 3,5 млрд гривен, незаконно были переданы в коммунальную собственность в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд. В прокуратуре подчеркивают, что пограничные земли могут использоваться только для нужд государства, в том числе для строительства инженерных защитных сооружений от вооруженной агрессии РФ.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства
Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытия из государственной собственности и пребывания в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны", — отметили в прокуратуре.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства
Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Решение еще может быть обжаловано путем подачи апелляции, однако после его вступления в действие будут приняты меры по полному фактическому исполнению решения суда.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства
Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем конфискации.

Добавим, Куяльницкой громаде Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.

суд
земля
Харьков
Украина
Харьковская область
прокуратура

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