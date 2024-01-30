На Харьковщине суд утвердил возврат 566 га пограничных земель в собственность Украины

Мужчины работают на поле. Иллюстративное фото: poltava.to

После иска, поданного прокуратурой, суд принял решение о возвращении в собственность государства земель пограничной полосы вдоль российско-украинской границы в Харьковской области. Общая площадь территорий составляет 566 га, а их стоимость составляет 3,5 млрд грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как указывают в прокуратуре, решение в интересах Украины принял Хозяйственный суд Харьковской области.

Согласно следствию, три земельных участка в Харьковской области, стоимостью 3,5 млрд гривен, незаконно были переданы в коммунальную собственность в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд. В прокуратуре подчеркивают, что пограничные земли могут использоваться только для нужд государства, в том числе для строительства инженерных защитных сооружений от вооруженной агрессии РФ.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытия из государственной собственности и пребывания в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны", — отметили в прокуратуре.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Решение еще может быть обжаловано путем подачи апелляции, однако после его вступления в действие будут приняты меры по полному фактическому исполнению решения суда.

Пограничный участок в Харьковской области, который вернется в собственность государства. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем конфискации.

Добавим, Куяльницкой громаде Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.