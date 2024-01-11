На Харківщині судили урядовицю мерії Вовчанська за співпрацю з окупантами
В місті Чугуїв Харківської області сьогодні проходив суд колишньої урядовиці мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Подробиці слідства
Як з'ясували слідчі Чугуївського районного поліцейського управління та слідчий відділ Харківського управління СБУ, два роки тому ексурядовиця Вовчанської міськради добровільно пішла на співпрацю з армією Росії під час окупації міста, за що отримала посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області".
В обов'язки колаборантки входило:
- підготовка розпорядження про надання російським військовим службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення;
- членство у складі оперативного штабу з підготовки об'єктів соцсфери та ЖКГ Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.;
- розробка положення про відділ та посадових інструкцій спеціалістів відділу, підготовка та затвердження "облікового табеля робочого часу Управління ЖКГ".
За таку "роботу" колаборантка отримувала зарплатню в російських рублях.
На суді вона визнала свою провину та розкаялася. Чугуївський міський суд визнав її винною у колабораціонізмі та присудив їй п'ять років позбавлення волі з десятирічною забороною працювати на державних посадах та сферах послуг.
Нагадаємо, що раніше Офіс Генпрокурора України повідомив про підозру двом бойовикам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, та "вибивали" з них інформацію.
Також до 15 років позбавлення волі засудили полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку ПВК "Вагнер". Його визнали винним у державній зраді.
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