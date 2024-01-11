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На Харківщині судили урядовицю мерії Вовчанська за співпрацю з окупантами

11 січня 2024 16:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині судили урядовицю мерії Вовчанська за співпрацю з окупантами
Працівник прокуратури та СБУ проводять допит колаборантки. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В місті Чугуїв Харківської області сьогодні проходив суд колишньої урядовиці мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Подробиці слідства

Як з'ясували слідчі Чугуївського районного поліцейського управління та слідчий відділ Харківського управління СБУ, два роки тому ексурядовиця Вовчанської міськради добровільно пішла на співпрацю з армією Росії під час окупації міста, за що отримала посаду "начальника управління житлово-комунального господарства" так званої "Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області".

В обов'язки колаборантки входило:

  • підготовка розпорядження про надання російським військовим службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення; 
  • членство у складі оперативного штабу з підготовки об'єктів соцсфери та ЖКГ Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.; 
  • розробка положення про відділ та посадових інструкцій спеціалістів відділу, підготовка та затвердження "облікового табеля робочого часу Управління ЖКГ".

За таку "роботу" колаборантка отримувала зарплатню в російських рублях.

На Харківщині судили урядовицю мерії Вовчанська за співпрацю з окупантами
Допис Харківської облпрокуратури. Джерело: Telegram

На суді вона визнала свою провину та розкаялася. Чугуївський міський суд визнав її винною у колабораціонізмі та присудив їй п'ять років позбавлення волі з десятирічною забороною працювати на державних посадах та сферах послуг. 

Нагадаємо, що раніше Офіс Генпрокурора України повідомив про підозру двом бойовикам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, та "вибивали" з них інформацію. 

Також до 15 років позбавлення волі засудили полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку ПВК "Вагнер". Його визнали винним у державній зраді.

суд
Україна
Харківська область
Колаборант

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