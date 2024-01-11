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В Харьковской области судили чиновницу мэрии Волчанска за сотрудничество с оккупантами

11 января 2024 16:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области судили чиновницу мэрии Волчанска за сотрудничество с оккупантами
Сотрудник прокуратуры и СБУ проводят допрос коллаборантки. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Чугуев Харьковской области сегодня проходил суд бывшей чиновницы мэрии Волчанска, которая сотрудничала с оккупантами в период оккупации города. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Подробности следствия

Как выяснили следователи Чугуевского районного полицейского управления и следственный отдел Харьковского управления СБУ, два года назад экс-чиновница Волчанского горсовета добровольно пошла на сотрудничество с армией России во время оккупации города, за что получила должность "начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

В обязанности коллаборантки входило:

  • подготовка предписания о предоставлении российским военным служебного жилого помещения с выдачей ордера на вселение;
  • членство в составе оперативного штаба по подготовке объектов соцсферы и ЖКХ Волчанского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.;
  • разработка положения об отделе и должностных инструкций специалистов отдела, подготовка и утверждение "учетного табеля рабочего времени Управления ЖКХ".

За такую "работу" коллаборантка получала зарплату в российских рублях.

В Харьковской области судили чиновника мэрии Волчанская за сотрудничество с оккупантами
Сообщение Харьковской облпрокуратуры. Источник: Telegram

На суде она признала свою вину и раскаялась. Чугуевский городской суд признал ее виновной в коллаборационизме и присудил ей пять лет лишения свободы с десятилетним запретом работать на государственных должностях и сферах услуг.

Напомним, что ранее Офис Генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум боевикам "ЛНР", которые пытали украинцев во время оккупации Харьковской области. В застенке свозили тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами и "выбивали" из них информацию.

Также к 15 годам лишения свободы приговорили полковника в отставке из Житомира, работавшего на разведку ЧВК "Вагнер". Его признали виновным в государственной измене.

суд
Украина
Харьковская область
Коллаборант

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