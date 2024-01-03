На Харківщині викрили шістьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом
На Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувались до "Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области".
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Чим займалися колаборантки на Харківщині
Прокурорам вдалося встановити, що дві колаборантки, які мешкали у Куп'янську та ще одна жителька населеного пункту Куп'янськ-Вузловий влаштувались на роботу до псевдоргану влади окупантів в червні 2022 року.
"60-річна та 52-річна пристосуванки обійняли однойменну посаду "и. о. специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики". Вони здійснювали прийом громадян і займались оформленням документів для видачі так званої "гумдопомоги" від РФ місцевим мешканцям", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інша 55-річна жінка обійняла посаду "и. о. главного специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела". Вона мала відповідати за зв'язки з громадськістю та підбирати місця для того, аби встановлювати флагштоки з прапором РФ.
Викриття інших зрадників, які працювала під час окупації РФ
"Ще один підозрюваний — 57-річний мешканець с. Петропавлівка Куп’янського району. Чоловік у тому ж червні 2022 року став "и. о. старшего инспектора — дежурного отдела административно-хозяйственного обеспечения Петропавловского территориального отдела". Колаборант вів облік відвідувачів, записуючи дані у відповідні журнали", — додали у повідомленні.
Крім того, правоохоронцям вдалося викрити двох жительок Ківшарівки.
39-річна жінка в липні 2022 року отримала посаду "и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры". Колаборантка консультувала людей щодо земельних питань, займалася розглядом скарг та підготовкою проєктів рішень сесії з різних питань.
Своєю чергою інша 62-річна жінка обійняла посаду "и. о. специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики". Її обов'язками були складання та узагальнення переліку громадян, які отримували "гуманітарну допомогу" від РФ.
"Наразі усі шестеро підозрюваних переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук", — підсумували у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше жителю Херсонщини, який збирав "голоси" під час проведення псевдореферендуму, повідомлено про підозру. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
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