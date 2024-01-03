На Харківщині викрили шістьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом

Викриття колаборантів на Харківщині. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці заочно повідомили про підозру шістьом колаборантам, які співпрацювали з окупантами. Зазначається, що вони добровільно працевлаштувались до "Временной гражданской администрации Купянского района Харковской области".

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Прокурорам вдалося встановити, що дві колаборантки, які мешкали у Куп'янську та ще одна жителька населеного пункту Куп'янськ-Вузловий влаштувались на роботу до псевдоргану влади окупантів в червні 2022 року.

Одна із колаборанток, яку викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"60-річна та 52-річна пристосуванки обійняли однойменну посаду "и. о. специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики". Вони здійснювали прийом громадян і займались оформленням документів для видачі так званої "гумдопомоги" від РФ місцевим мешканцям", — йдеться у повідомленні.

Одна із колаборанток, яку викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що інша 55-річна жінка обійняла посаду "и. о. главного специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела". Вона мала відповідати за зв'язки з громадськістю та підбирати місця для того, аби встановлювати флагштоки з прапором РФ.

Одна із колаборанток, яку викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Викриття інших зрадників, які працювала під час окупації РФ

"Ще один підозрюваний — 57-річний мешканець с. Петропавлівка Куп’янського району. Чоловік у тому ж червні 2022 року став "и. о. старшего инспектора — дежурного отдела административно-хозяйственного обеспечения Петропавловского территориального отдела". Колаборант вів облік відвідувачів, записуючи дані у відповідні журнали", — додали у повідомленні.

Один із колаборантів, якого викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, правоохоронцям вдалося викрити двох жительок Ківшарівки.

39-річна жінка в липні 2022 року отримала посаду "и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры". Колаборантка консультувала людей щодо земельних питань, займалася розглядом скарг та підготовкою проєктів рішень сесії з різних питань.

Одна із колаборанток, яку викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Своєю чергою інша 62-річна жінка обійняла посаду "и. о. специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики". Її обов'язками були складання та узагальнення переліку громадян, які отримували "гуманітарну допомогу" від РФ.

Одна із колаборанток, яку викрили на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Наразі усі шестеро підозрюваних переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук", — підсумували у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше жителю Херсонщини, який збирав "голоси" під час проведення псевдореферендуму, повідомлено про підозру. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.