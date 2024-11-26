На Харківщині судили жінку, яка під час окупації Козачої Лопані працювала в "міліції"

На Харківщині судили жінку, яка працювала в окупаційній міліції
У Харківській області судили жінку, яка під час окупації регіону у 2022 році працювала на окупантів. Вона була інспекторкою російської "міліції" у Козачій Лопані.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Під час окупації населеного пункту жінка проголосила себе тимчасово виконувачем обов'язків дільничного інспектора так званого "Територіального відділу міліції смт Козача Лопань", яке створили росіяни у травні 2022 року. На "посаді" вона пропрацювала до 10 вересня.
Рішення суду
Суд визнав жінку винною та призначив 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років.
Нагадаємо, СБУ викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.
Також ми писали, що у Миколаєві затримали 43-річного працівника облтеплоенерго, який, ймовірно, коригував ворожі удари по місту.
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