На Харківщині судили жінку, яка під час окупації Козачої Лопані працювала в "міліції"

Дергачівський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Харківській області судили жінку, яка під час окупації регіону у 2022 році працювала на окупантів. Вона була інспекторкою російської "міліції" у Козачій Лопані.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час окупації населеного пункту жінка проголосила себе тимчасово виконувачем обов'язків дільничного інспектора так званого "Територіального відділу міліції смт Козача Лопань", яке створили росіяни у травні 2022 року. На "посаді" вона пропрацювала до 10 вересня.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною та призначив 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років.

Нагадаємо, СБУ викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Також ми писали, що у Миколаєві затримали 43-річного працівника облтеплоенерго, який, ймовірно, коригував ворожі удари по місту.