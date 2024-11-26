На Харьковщине судили женщину, которая во время оккупации Казачьей Лопани работала в "милиции"

На Харьковщине судили женщину, работавшую в оккупационной милиции
В Харьковской области судили женщину, которая во время оккупации региона в 2022 году работала на оккупантов. Она была инспектором российской "милиции" в Казачьей Лопане.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Во время оккупации населенного пункта женщина провозгласила себя временно исполняющим обязанности участкового инспектора так называемого "Территориального отдела милиции пгт Казачья Лопань", которое создали россияне в мае 2022 года. На "должности" она проработала до 10 сентября.
Решение суда
Суд признал женщину виновной и назначил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она была лишена права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 15 лет.
Напомним, СБУ разоблачила мужчину, который наводил российские удары по Харьковской области. Его приговорили к 15 годам заключения.
Также мы писали, что в Николаеве задержан 43-летний работник облтеплоэнерго, который, вероятно, корректировал вражеские удары по городу.
Читайте Новини.LIVE!