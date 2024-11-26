На Харьковщине судили женщину, которая во время оккупации Казачьей Лопани работала в "милиции"

Дергачевский районный суд Фото: пресс-служба суда.

В Харьковской области судили женщину, которая во время оккупации региона в 2022 году работала на оккупантов. Она была инспектором российской "милиции" в Казачьей Лопане.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время оккупации населенного пункта женщина провозгласила себя временно исполняющим обязанности участкового инспектора так называемого "Территориального отдела милиции пгт Казачья Лопань", которое создали россияне в мае 2022 года. На "должности" она проработала до 10 сентября.

Решение суда

Суд признал женщину виновной и назначил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также она была лишена права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 15 лет.

Напомним, СБУ разоблачила мужчину, который наводил российские удары по Харьковской области. Его приговорили к 15 годам заключения.

Также мы писали, что в Николаеве задержан 43-летний работник облтеплоэнерго, который, вероятно, корректировал вражеские удары по городу.