На Харківщині судили коригувальника російських ударів

Закликав вбивати українців — суд виніс вирок мешканцю Харківщини
Служба безпеки України викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 25 листопада.
Закликав вбивати українців та наводив ракети
Відомо, що чоловік об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки на Куп’янському напрямку. Далі російський агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.
Його затримала контррозвідка СБУ у липні цього року. Ворожим поплічником виявився безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору ворога через активність у проросійських Telegram-каналах. Там він закликав захопити державну владу в Україні та вбивати її громадян.
Під час обушків у житлі зрадника виявили мобільний телефон із доказами роботи на користь росіян. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго, який міг працювати на російське ФСБ і коригувати ворожі удари по місту.
А у Дніпрі хлопець передавав ворогу фото та відео критичної інфраструктури, ТЦК та блокпостів у місті.
Читайте Новини.LIVE!