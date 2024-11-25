На Харківщині судили коригувальника російських ударів

Суд над зрадником. Фото: Харківська обласна прокуратура

Служба безпеки України викрила чоловіка, який наводив російські удари по Харківській області. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 25 листопада.

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Відомо, що чоловік об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки на Куп’янському напрямку. Далі російський агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Його затримала контррозвідка СБУ у липні цього року. Ворожим поплічником виявився безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору ворога через активність у проросійських Telegram-каналах. Там він закликав захопити державну владу в Україні та вбивати її громадян.

Під час обушків у житлі зрадника виявили мобільний телефон із доказами роботи на користь росіян. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго, який міг працювати на російське ФСБ і коригувати ворожі удари по місту.

А у Дніпрі хлопець передавав ворогу фото та відео критичної інфраструктури, ТЦК та блокпостів у місті.