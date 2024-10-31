Налаштував росТБ під час окупації — на Харківщині судили зрадника

Жінка дивиться телевізор. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Харківській області місцевий чоловік допоміг налаштувати російське телебачення під час тимчасової окупації. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2022 році під час перебування на Центральній вулиці в смт Великий Бурлук Куп'янського району, чоловік дав інтерв'ю російському телеканалу "Перший канал", в якому висловив підтримку діям російських загарбників.

Встановлено, що усне мовлення є спонтанним, непідготовленим, а ознаки читання тексту відсутні.

Обвинувачений виявився працівником радіотелевізійної станції, чиє обладнання під час окупації було використано для трансляції російських телеканалів.

Також в приміщенні одного зі структурних підрозділів так званої "Временной гражданской администрации Харьковской области" він уклав "Договір на виконання робіт (надання послуг)" для забезпечення діяльності радіотелевізійної передавальної станції.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину. Він пояснив, що в день інтерв'ю отримував гуманітарну допомогу, яка надходила майже всім жителям селища.

За його словами, він не пам'ятає, чи бачив російське телебачення, і не впевнений, чи давав інтерв'ю. Щодо іншого епізоду він стверджував, що не несе відповідальності, оскільки працював на радіотелевізійній станції та ходив на роботу, щоб зберегти обладнання.

Проте, висунуте обвинувачення підкріплене свідченнями. В суді було допитано 13 осіб, більшість з яких надали схожі показання про співпрацю чоловіка з окупантами.

Його засудили до 11 років позбавленням волі з конфіскацією майна. Крім того, чоловіку забороняється обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій та обслуговуванням радіотелевізійних станцій на термін десять років.

Нагадаємо, у Донецькій області судили жінку, яка передавала позиції українських військових російським окупантам.

Раніше у Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракетні удари. Вона отримала десять років позбавлення волі.