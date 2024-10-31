Настроил росТВ во время оккупации — на Харьковщине судили предателя

Женщина смотрит телевизор. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харьковской области местный мужчина помог настроить российское телевидение во время временной оккупации. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2022 году во время пребывания на Центральной улице в пгт Большой Бурлук Купянского района мужчина дал интервью российскому телеканалу "Первый канал", в котором выразил поддержку действиям российских захватчиков.

Установлено, что устная речь является спонтанной, неподготовленной, а признаки чтения текста отсутствуют.

Обвиняемый оказался работником радиотелевизионной станции, чье оборудование во время оккупации было использовано для трансляции российских телеканалов.

Также в помещении одного из структурных подразделений так называемой "Временной гражданской администрации Харьковской области" он заключил "Договор на выполнение работ (оказание услуг)" для обеспечения деятельности радиотелевизионной передающей станции.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он пояснил, что в день интервью получал гуманитарную помощь, которая поступала почти всем жителям поселка.

По его словам, он не помнит, видел ли российское телевидение, и не уверен, давал ли интервью. По другому эпизоду он утверждал, что не несет ответственности, поскольку работал на радиотелевизионной станции и ходил на работу, чтобы сохранить оборудование.

Однако, выдвинутое обвинение подкреплено показаниями. В суде были допрошены 13 человек, большинство из которых предоставили похожие показания о сотрудничестве мужчины с оккупантами.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, мужчине запрещается занимать должности, связанные с выполнением административно-распорядительных функций и обслуживанием радиотелевизионных станций на срок десять лет.

Напомним, в Донецкой области судили женщину, передававшую позиции украинских военных российским оккупантам.

Ранее в Харькове судили женщину, которая корректировала российские ракетные удары. Она получила десять лет лишения свободы