Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ arrow

На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

31 октября 2024 10:11
Виктория Козырь - редактор
Настроил росТВ во время оккупации — на Харьковщине судили предателя
Женщина смотрит телевизор. Фото иллюстративное: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области местный мужчина помог настроить российское телевидение во время временной оккупации. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В 2022 году во время пребывания на Центральной улице в пгт Большой Бурлук Купянского района мужчина дал интервью российскому телеканалу "Первый канал", в котором выразил поддержку действиям российских захватчиков.

Установлено, что устная речь является спонтанной, неподготовленной, а признаки чтения текста отсутствуют.

Обвиняемый оказался работником радиотелевизионной станции, чье оборудование во время оккупации было использовано для трансляции российских телеканалов.

Также в помещении одного из структурных подразделений так называемой "Временной гражданской администрации Харьковской области" он заключил "Договор на выполнение работ (оказание услуг)" для обеспечения деятельности радиотелевизионной передающей станции.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он пояснил, что в день интервью получал гуманитарную помощь, которая поступала почти всем жителям поселка.

По его словам, он не помнит, видел ли российское телевидение, и не уверен, давал ли интервью. По другому эпизоду он утверждал, что не несет ответственности, поскольку работал на радиотелевизионной станции и ходил на работу, чтобы сохранить оборудование.

Однако, выдвинутое обвинение подкреплено показаниями. В суде были допрошены 13 человек, большинство из которых предоставили похожие показания о сотрудничестве мужчины с оккупантами.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, мужчине запрещается занимать должности, связанные с выполнением административно-распорядительных функций и обслуживанием радиотелевизионных станций на срок десять лет.

Напомним, в Донецкой области судили женщину, передававшую позиции украинских военных российским оккупантам.

Ранее в Харькове судили женщину, которая корректировала российские ракетные удары. Она получила десять лет лишения свободы

суд оккупация судебные решения Харьковская область телевидение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

09:45 Оккупированный Бердянск атакуют дроны — есть проблемы со светом

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре