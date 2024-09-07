У Харківській області батька обвинувачують у зґвалтуванні малолітньої доньки

Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харківській області 51-річного чоловіка звинуватили у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14 років. Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області у п'ятницю, 6 вересня.

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Деталі справи

Інцидент стався в одному з населених пунктів Красноградського району, де батько разом із 13-річною донькою мешкав у будинку, оскільки мати дівчинки залишила сім'ю. Згідно з даними слідства, чоловік скористався безпорадним станом доньки, яка не могла чинити опір через свій малий вік, і зґвалтував її.

5 вересня 2024 року, після отримання інформації про злочин, правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За наданою прокуратурою інформацією, 13-річна дівчинка перебуває у безпеці.