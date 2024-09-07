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На Харьковщине будут судить мужчину, который изнасиловал свою малолетнюю дочь

7 сентября 2024 00:04
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харьковской области отца обвиняют в изнасиловании малолетней дочери
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харьковской области 51-летнего мужчину обвинили в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу, 6 сентября.

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Детали дела

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Красноградского района, где отец вместе с 13-летней дочерью жил в доме, поскольку мать девочки покинула семью. Согласно данным следствия, мужчина воспользовался беспомощным состоянием дочери, которая не могла сопротивляться из-за своего малого возраста, и изнасиловал ее.

5 сентября 2024 года, после получения информации о преступлении, правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По предоставленной прокуратурой информации, 13-летняя девочка находится в безопасности.

Сообщение Харьковской прокуратуры. Фото: скриншот
Сообщение Харьковской прокуратуры. Фото: скриншот

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